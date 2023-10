Serie A

Strepitoso Lautaro, che fa poker da subentrato all'Arechi e sale a 9 gol in campionato. Staccato Osimhen, ora a 5 reti dopo il guizzo al Lecce. Alle loro spalle a quota 4 ci sono Chiesa, Vlahovic, Giroud, Pinamonti e Berardi. Terzo centro per Pulisic, Politano, uno strepitoso Gudmundsson e un Romelu Lukaku sempre più in forma. Si sblocca Orsolini con una tripletta, secondo gol consecutivo per Okafor, primo centro in A per Lucca. Ecco la classifica marcatori