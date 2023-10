A caccia della prima vittoria nel girone di Champions, Inzaghi sceglie Dumfries sulla destra e si affida ai titolarissimi dopo l'Arechi: riecco Lautaro con Thuram, si rivedono Mkhitaryan e Dimarco in mezzo come Bastoni in difesa. Privo dello squalificato Antonio Silva, Schmidt schiera Morato e punta su Neres rifornito da Di Maria, Aursnes e Rafa Silva (Joao Mario in panchina). Diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

