L'ottava giornata di campionato propone il derby di Torino tra i bianconeri e i granata. Allegri non avrà Vlahovic e Chiesa: al loro posto spazio a Kean come unica punta, con Miretti a supporto nel ruolo di trequartista (è favorito su Yildiz). Milik, recuperato, dovrebbe invece partire dalla panchina. A centrocampo Cambiaso in vantaggio rispetto a Kostic. Emergenza per Juric in difesa, dove potrebbe essere adattato Tameze. In attacco spazio a Duvan Zapata

JUVE-TORINO LIVE