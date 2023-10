La squadra di Allegri vince il derby e accorcia in classifica sull'Inter. Prima frazione di gioco senza grandi emozioni, poi a inizio ripresa Gatti risolve un batti e ribatti in area e porta in vantaggio la Juve (gol inizialmente annullato per offside e poi convalidato dal Var). All'ora di gioco arriva anche il raddoppio di Milik che fissa il 2-0. Ancora una stracittadina senza vittorie per Juric e il Torino

