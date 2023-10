Non è un Gasperini soddisfatto quello che esce dall'Olimpico con zero punti: "Abbiamo sbagliato solo i primi 15 minuti, poi la squadra ha giocato bene. Paghiamo qualche errore e la poca prontezza di pochi". Il ritardo dei nuovi acquisti era già stato evidenziato dal mister dopo la vittoria in coppa a Lisbona: "Sto facendo affidamento sul nucleo dei vecchi più Kolasinac, la sosta ci aiuta ora". Una tirata d'orecchie per Lookman: "Mi è sembrato irritato dall'esclusione"

"Abbiamo fatto un'ottima gara. L'abbiamo compromessa per degli episodi, incluso il terzo gol a difesa schierata. In mezzo abbiamo fatto una gara di grande spessore contro una Lazio avanti 2-0. Siamo rammaricati ma sappiamo di dover pagare un po' lo scotto. Alcuni ragazzi appena arrivati, nonostante si stiano impegnando molto, hanno bisogno ancora di tempo per giocare a questi livelli. Continuiamo a reggere su un nucleo di senatori, a cui si è aggiunto in modo prepotente Kolasinac". Come con lo Sporting, Gasperini evidenzia ancora una diversità di tenuta, ritmo e intensità tra i nuovi acquisti e i giocatori già all'Atalanta da qualche anno. "Ora la sosta ci aiuta, qualcuno andrà in nazionale, ma veniamo da un bel tour de force".

"Lookman è rimasto scottato dall'esclusione, una nota stonata"

L'allenatore ha commentato le rotazioni in attacco nelle ultime partite e la scelta sorprendente di tenere fuori sia Lookman che Koopmeiners tra i titolari: "Koop in panchina all'inizio per un risentimento. Volevamo ridurre i rischi e non fargli giocare 90 minuti. Scamacca e De Ketelaere hanno bisogno di giocare e trovare minutaggio. Sono stati meno brillanti rispetto agli altri, ma i cambi hanno dato vivacità, soprattutto Muriel. L'ingresso di Lookman unica nota stonata invece. Mi è sembrato un po' seccato dall'esclusione nonostante abbia fatto 90 minuti a Lisbona. Non l'ho visto allineato come gli altri compagni. Brillante lo era anche, ma non in partita mentalmente sebbene abbia anche creato una buona occasione. Quasi come se entrare a gara in corsa per lui non fosse una cosa accettabile".