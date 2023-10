Un impatto straordinario quello avuto da Lukaku con la maglia della Roma: 7 partite da titolare e 7 gol, con l'appuntamento mancato solo contro il Genoa. Numeri che lo consacrano tra i migliori per media gol/minuti del nostro campionato dalla sua prima volta in Serie A nel 2019: ecco la classifica completa, stilata con i dati Opta (in queste statistiche sono compresi i giocatori con almeno 10 gol all'attivo ma non è presa in considerazione la stagione 2021/22, trascorsa dal belga al Chelsea)