Anguissa out 2-3 settimane: si spera per il Milan

Giornata di esami strumentali per Frank Anguissa uscito malconcio dall'ultimo match di campionato contro la Fiorentina. Il centrocampista del Napoli ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra: stop di circa due-tre settimane. Garcia prova a recuperarlo per la sfida con il Milan del prossimo 29 ottobre

Dopo i due giorni di riposo concessi da Rudi Garcia al gruppo dopo il match di campionato contro la Fiorentina, il Napoli è tornato ad allenarsi senza i giocatori impegnati in nazionale. Giornata di esami strumentali per Frank Zambo Anguissa: il centrocampista uscito malconcio dal match contro i viola è stato sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista, ha già iniziato il percorso di cure che lo terrà lontano dai campi di gioco per un periodo stimato intorno alle due-tre settimane. Il Napoli sarà impegnato il prossimo 29 ottobre con il Milan e Garcia spera di recuperare il giocatore per quella data.