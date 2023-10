Italiano: "Viola Park ci dà senso di appartenenza"

E' una serata di festa in casa Fiorentina con l'inaugurazione del Viola Park, centro sportivo all'avanguardia in Italia come ha voluto sottolineare ai microfoni di Sky Sport anche Vincenzo Italiano: "Abbiamo deciso di fare il ritiro qua perché c'è tutto a disposizione e penso sia stata la scelta giusta. Anche il clima ci ha dato mano. Complimenti al presidente e chi ha progettato questa meraviglia, per chi ama il calcio è veramente uno spettacolo. Siamo felici ogni volta che entriamo qui dentro, siamo a contatto con giovani e femminile, pranziamo tutti insieme. Vengono trasmessi appartenenza e attaccamento ai colori, si crescerà tantissimo". Domanda d'obbligo su uno dei protagonisti di qusto brillante inizio di stagione della Fiorentina Bonaventura, tornato in Nazionale: "Grande merito a Jack. Da quando sono arrivato io si è messo a disposizione, non è più giovane ma sa gestirsi fuori e dentro il campo. Ha letture, visione, arriva prima degli altri. Ci teniamo stretta la sua crescita, ha alzato il livello di gol e prestazioni. In Nazionale devono giocare i più bravi e più in forma, lui lo è e sono convinto si ritaglierà il suo spazio. Con questa condizione che ha può dare una grossa mano agli azzurri".