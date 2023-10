Lautaro condannato a risarcire babysitter deceduta

L'attaccante nerazzurro è stato 'condannato' a risarcire una babysitter gravemente malata, poi deceduta nel 2023, per averla licenziata in seguito al ricovero per la sua malattia. Il giocatore ha voluto spiegare la sua versione dei fatti: "E' stata lei a chiedere di essere licenziata per poter usufruire delle retribuzioni differite e del Tfr. Adesso la sua famiglia vuole approfittarsi di questa situazione"

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è stato condannato a un risarcimento dalla sezione Lavoro del Tribunale di Milano per avere licenziato una baby-sitter gravemente malata. La donna, una 27enne di origini argentine come il bomber nerazzurro, è morta pochi mesi dopo avere presentato ricorso: adesso il campione del mondo dovrà risarcire i suoi familiari. Il giudice che ha pronunciato la sentenza ha ritenuto 'illegittimo' il licenziamento che aveva avuto fondamento nel superamento dei giorni disponibili come assenza per malattia. Lautaro, tuttavia, ha voluto precisare i fatti secondo la sua versione: "A lungo ho deciso di rimanere in silenzio - scrive sui social - Per rispetto di una famiglia che con noi non ha mai avuto rispetto. Ma non permetterò che venga infangata la mia famiglia". Come ha precisato anche l'avvocato Anthony Macchia, che difende l'atleta, "il licenziamento è stato comminato sei mesi prima del decesso" della 27enne e Lautaro "non era a conoscenza della gravità della malattia della signora, la quale peraltro aveva lei stessa fatto richiesta di essere licenziata per poter fruire delle retribuzioni differite e del Tfr".

"Abbiamo fatto molto per lei e la sua famiglia" Lo stesso attaccante, nel testo condiviso su Instagram in lingua spagnola, dice "abbiamo assunto una persona già malata, una cara amica, fino a quando la salute non le ha impedito di lavorare. Abbiamo fatto molto per lei e la sua famiglia". Lautaro aveva assunto la 27enne affinché si prendesse cura della figlia Nina e soltanto alcuni mesi più tardi lei era stata ricoverata in ospedale a causa di un grave malore e la terribile diagnosi. Il ricovero è stato pagato da Lautaro così come il viaggio ai genitori dall'Argentina verso l'Italia per fare in modo che venissero a curare la figlia. A quel punto, quindi, la donna avrebbe smesso di lavorare e, mentre si trovava ancora nella struttura, avrebbe saputo di essere stata licenziata.