L'avvocato di Zaniolo: "Mai scommesso, chiariremo"

“Zaniolo non ha mai scommesso, chiariremo tutto”. Così in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Gianluca Tognozzi, l'avvocato del calciatore della nazionale e dell’Aston Villa ha parlato del caso che vede al centro il suo assistito. "Nicolò non ha mai scommesso -le parole dell’avvocato- Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker e blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero. Chiariremo tutto”. Tognozzi ha anche parlato di quelli che possono essere i rischi per Zaniolo, soprattutto per la sua carriera: “Rischia un'ammenda di qualche centinaia di euro. Tutto questo a meno che non ci fosse una reiterazione del reato così grande da rendere impossibile comminare solo una pena pecuniaria".