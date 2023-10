Incontro in Procura a Torino ieri mattina tra l'avvocato Marco Feno, che assiste il calciatore Sandro Tonali nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse, e la sostituta procuratrice Manuela Pedrotta. "Ci siamo visti per pochi minuti, solo per confermarle il mio incarico di difensore che non è stato ancora formalizzato" spiega all'AGI il legale che, alla domanda se sia in programma un interrogatorio del centrocampista del Newcastle, si limita a dire: "Per ora non ho alcuna notizia in merito"