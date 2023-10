Lesione al bicipite femorale della coscia destra per Victor Osimhen. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante del Napoli, rientrato in Italia dopo l'infortunio rimediato in nazionale. Osimhen ha avvertito il problema fisico durante l'amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita, lasciando il campo al 59° minuto. Gli accertamenti hanno evidenziato "una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center", come comunicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale. Lo stop previsto è di 4-6 settimane, ma per fare una corretta diagnosi bisognerà aspettare le prime risposte del muscolo nei prossimi giorni.