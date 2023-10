Milan, con la Juve servirà un Leao in versione San Siro

Da quel 7 luglio del 2020, se non tutto, è cambiato tanto. E non bisogna fermarsi all'apparenza su capelli e numero di maglia o sul San Siro quasi spettrale in tempo di Covid. Quella sera il Milan, ribaltando la Juventus da 0-2 a 4-2, cambia la sua storia recente e lo fa grazie al giocatore che più di tutti in questi anni ha saputo crescere e migliorare. Da giovane di grande prospettiva a grandissimo calciatore, pronto ora a fare il salto definitivo per diventare campione. Così come quella sera il Milan, forse per la prima volta, fece capire a tutti di poter tornare in alto. Ha saputo farlo anche grazie a lui, Leao, giocatore sul quale adesso Pioli ripone le sue migliori speranze. Innanzitutto per battere la Juve, prossimo avversario di domenica e poi per superare indenne un periodo di fuoco che vedrà il Milan sfidare in sequenza due volte il Paris Saint Germain, Napoli, Udinese e Lecce prima della nuova sosta di campionato.