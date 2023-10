Israele, il soldato italiano che pensa alla Lazio

In guerra pensando alla Lazio, “la cosa che mi manca di più dell’Italia”. Parole di Mayer Soliani, nato a Roma, residente con i genitori in Israele da quando aveva 12 anni e ora in servizio nella zona del conflitto riacceso dagli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre. Soldato dell'esercito israelinao. Sergente, questa la sua qualifica. Come i tifosi laziali hanno sempre chiamato Milinkovic-Savic. Ma in un contesto purtroppo non di campo e molto più drammatico. A raccontare la storia di Soliani, è stata per prima Rai News, che lo ha intervistato. Arruolato un anno e mezzo fa per difendere “il mio popolo e la mia terra”, ha ancora nonni, zii e cugini a Roma. Dove torna per vedere la sua Lazio: “Vengo tutti gli anni a Roma solo per vedere la Lazio -ha spiegato Soliani- ho fatto tante trasferte: se la situazione si calma fra due mesi sarò a Madrid (per l’ultima giornata del girone di Champions, contro l’Atletico, ndr)".