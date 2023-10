Ranieri compie 72 anni: sarà l'Uomo della Domenica

Giorgio Porrà celebra, in un’intervista inedita al tecnico romano, il decano della Serie A che proprio oggi compie 72 anni. Appuntamento dal 22 ottobre alle 14.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand SERIE A, LA PRESENTAZIONE DELLA 9^ GIORNATA

Insegna calcio da una vita, a chi lo chiama The Normal One dev’essere sfuggito qualcosa. Perché una storia come la sua, non ha nulla di ordinario. Claudio Ranieri continua ad essere simbolo di resistenza, al tempo, alle mode, alle derive consumistiche del gioco. Giorgio Porrà celebra, in un’intervista inedita al tecnico romano- nella splendida cornice di Palazzo Tirso- il decano della Serie A, tornato a Cagliari dopo più di trent’anni da quelle tre memorabili stagioni, dal 1988 al 1991, in cui conquistò due promozioni e una salvezza.

"L'uomo della domenica. CLAUDIO RANIERI – LEZIONI DI STILE"- dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano- dal 22 ottobre alle 14.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW (disponibile on demand). Nel frattempo, ha attraversato un oceano di cambiamenti, rinnovando il metodo, senza mai cambiare se stesso, la prospettiva da cui guardare il calcio. E l'umanità che gli ruota attorno. "Ranieri - scrive Porrà - ha vinto e perso, come tutti, ma quando ha vinto ha fatto la Storia, vedi Leicester, e quando ha perso, mai ha sporcato il suo stile. Quello di un maestro, nessuna ideologia da fondare, semmai l'attitudine a lasciare ovunque, nei luoghi, nelle persone, tracce indelebili. E che a volte, succede in Sardegna, diventa entusiasmante ripercorrere". Dall'infanzia nel quartiere Testaccio al debutto come calciatore nel 1973 con Scopigno; dalle lezioni di calcio apprese da Di Marzio e Mazzone al trionfo come allenatore con il Leicester in Premier League, Ranieri si racconta con la consueta simpatia ed eleganza.

Alcune citazioni della puntata “I miei genitori li ho visti sempre sgobbare. Mio padre al banco della sua macelleria, mia madre alla cassa. Non si sono mai adagiati. A non mollare mai, ho imparato da loro”. Claudio Ranieri “Il mio Leicester era come Forrest Gump. Uno a cui la madre dice che i miracoli accadono tutti i giorni”. Claudio Ranieri “Prima di vincere col Leicester ero il magnifico perdente, quello che arrivava secondo, se uno andasse a vedere dove sono stato, cosa è successo nei momenti topici, forse si renderebbe veramente conto di quello che ho fatto, capirebbe che Leicester e Cagliari sono state solo due cose… e non voglio essere presuntuoso”. Claudio Ranieri “Che bello questo signore che singhiozza tra le braccia di un amico. Quanta emozione per Claudio Ranieri che a Bari, all’ultimo respiro, riporta la Sardegna in serie A. E dire che dopo Watford era rimasto fermo per quasi una stagione e in tanti già pensavano a lui come al passato”. Maurizio Crosetti “Il calcio vive di infinite variabili. A Leicester è successo che Claudio Ranieri le ha messe tutte insieme come un grande artista, ha costruito un gruppo e lo ha costretto a crederci. E’ l’impresa più difficile che un allenatore possa realizzare”. Mario Sconcerti “Si dice: il tale non ha talento, ha solo stile. Ma lo stile è proprio ciò che non si può inventare, è ciò con cui si nasce, è una grazia ereditata, il privilegio che hanno alcuni di far percepire la loro pulsazione organica. Lo stile è più del talento, ne è proprio l’essenza”. Emil Cioran