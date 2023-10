Alessandro Vogliacco, sposato con Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa, ha fatto il suo esordio in Serie A con il Genoa e ha postato su Instagram una delle ultime conversazioni con il suocero, che esattamente undici mesi prima del debutto lo esortava per messaggio a non mollare mai: "Il 22 era scritto nel libro del destino", ha commentato il difensore

Il 22 ottobre 2023 è una data che Alessandro Vogliacco non dimenticherà mai. Esordio in Serie A per il difensore del Genoa, entrato nei minuti finali della gara persa dalla squadra di Gilardino contro l'Atalanta. Ma il risultato, in questo caso, passa in secondo piano, perché il giocatore classe '98 - sposato con Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa -, ha voluto celebrare il trguardo anche per un altro motivo.