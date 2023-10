Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore dell'Udinese al posto di Andrea Sottil. La conferma ufficiale arriva dal club friulano che annuncia l'accordo fino al prossimo giugno con il tecnico toscano con opzione per la stagione successiva. Cioffi era già stato sulla panchina friulana nella stagione 2021/2022 in cui, alla guida della squadra, ottenne 31 punti in 22 partite. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento, domani invece è fissata la sua presentazione

E' Gabriele Cioffi il nuovo allenatore dell'Udinese. La famiglia Pozzo ha scelto di riportare in Friuli il tecnico che nella stagione 2021/2022 ottenne 31 punti in 22 partite prima di lasciare il club a fine stagione e accasarsi poi a Verona. Cioffi sostituisce Andrea Sottil, esonerato dopo aver raccolto sei pareggi nelle prime nove giornte di campionato senza mai riuscire a vincre. Cioffi ha firmato fino al termine della stagione in corso con opzione per la prossima in caso di salvezza. Con lui, integrano lo staff tecnico l’allenatore in seconda Cristiano Bacci e il match analyst Andrea Aliboni. Nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento. La presentazione alla stampa invece è fissata per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 11.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium.