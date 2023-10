L'argentino, presente alla cerimonia del Pallone d'Oro, ha parlato anche dei tifosi interisti e del suo futuro: "Voglio portare il mio club il più in alto possibile, vincere altri trofei"

Anche Lautaro Martinez ha partecipato alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro (si è classificato al ventesimo posto) e ha giurato totale fedeltà all'Inter. Durante le interviste, infatti, gli è stato chiesto di un ipotetico trasferimento al Real Madrid: " Ovviamente parliamo di una squadra molto grande - ha detto il numero 10 nerazzurro -, ma la mia testa e il mio cuore sono sempre rivolti all'Inter. A Milano con la mia famiglia sto bene e voglio solo portare l'Inter il più in alto possibile, continuare a vincere trofei". Poi, sul profilo Twitter del club ha inviato un messaggio ai tifosi: "Volevo mandarvi un grande abbraccio. Sono orgoglioso di voi e dei miei compagni. Vi porto nel cuore e... Forza Inter".

"Sto vivendo un sogno"

Lautaro ha analizzato il suo momento parlando a Tnt e a Espn: "Tra Pallone d'Oro e Mondiale sto vivendo un sogno ed essere qui per me è molto bello. La scorsa stagione ho giocato le due finali più importanti del calcio e stasera è una ricompensa per il lavoro e il sacrificio che ho fatto. Il rigore contro l'Olanda? Ci penso spesso ed è stata una grande soddisfazione segnarlo". Insieme a lui, la moglie Agustina che ha pubblicato uno scatto sui social, scrivendo: "Sempre con te. Ti ammiro e ti amo".