Brutte notizie dall'infermeria per Stefano Pioli. Possibile operazione per Kalulu: i tempi di recupero potrebbero essere molto lunghi. Per Pellegrino è stata scelta la terapia conservativa. Pulisic, invece, proverà ad esserci sabato contro l'Udinese

Non è un buon momento per il Milan. Dopo la sosta, in 3 partite, i rossoneri hanno incassato 2 sconfitte e una rimonta, con 6 gol subiti rispetto agli appena 2 segnati. Ai numeri, si somma anche la situazione dell'infermeria che aggiunge pezzi e problemi. Contrattura alla coscia sinistra per Pulisic che verrà monitorato giorno dopo giorno. Lo statunitense proverà ad essere già a disposizione contro l'Udinese, gara in programma sabato sera alle 20.45. Non dovesse farcela, il suo rientro slitterebbe alla partita di Champions contro il PSG.