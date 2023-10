Milan alle prese con tre nuovi infortuni: se per Pulisic sembra nulla di grave, la stessa cosa non si può dire per Kalulu e Pellegrino. In casa Cagliari si ferma Nandez per circa un mese, il Bologna non potrà disporre del marocchino El Azzouzi alle prese con una lesione di 2° grado. Da monitorare anche la condizione di De Silvestri e Beukema. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra in vista della 11^ giornata