Bologna-Lazio, Thiago Motta: "Non temo la Lazio ma la rispetto molto"

Thiago Motta: "Rispetto ma non temo la Lazio"

Sull’avversario: "Tutte le partite sono importanti, ora lo è questa con la Lazio. Ci prepariamo per la partita, affronteremo la gara con grande impegno, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo provato e la nostra miglior versione. Cosa temo della Lazio? Non si tratta di temere, ma c’è tanto rispetto. Hanno un allenatore di alto livello, noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, è una squadra che palleggia quando vuole, che ti attira fuori in costruzione per farti male". Sul momento del Bologna: "Non so se siamo una squadra scomoda, dobbiamo migliorare in ciò che stiamo facendo e non perdere quello che di buono stiamo costruendo. Domani la Lazio, concentrati e determinati".