Le parole dell'Ad nerazzurro: "Rinnovo Lautaro? Con Ausilio stiamo affrontando la fase delle negoziazioni per prolungare la vita di questi atleti con l'Inter. Non è situazione che ci crea problemi e la faremo con calma". Mercato: "Su Colpani vedremo più avanti, Samardzic non attuale". Lukaku e stadio: "Romelu è il passato, lo stadio rappresenta un'esigenza di qualsiasi società calcistica moderna"

Il rinnovo di Lautaro, lo stadio, il mercato e non solo. Beppe Marotta, a Palazzo Lombardia per la Ghirlanda d'oro Ficts, ha toccato diversi temi, a partire proprio dal nuovo contratto nell'argentino: "Per lui e per tanti altri nostri giocatori, con Ausilio stiamo affrontando la fase delle negoziazioni per prolungare la vita di questi atleti con l'Inter - ha spiegato l'amministratore delegato nerazzurro - C'è senso di appartenenza e questo non può che lusingarci. Non è situazione che ci crea problemi e la faremo con calma". Dunque il tema stadio: "Lo stadio di per sé rappresenta un'esigenza di qualsiasi società calcistica moderna e anche noi stiamo percorrendo questa strada".