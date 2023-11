Ancora Marotta: "Lautaro è un professionista serio, ha capito che l'Inter può dargli quella certezza che cercava. Lusingati di averlo con noi, la speranza è di averlo a lungo come simbolo. Tempistica per il rinnovo? Non a breve, rinegoziare i contratti non è una priorità tra persone per bene. Ma io più che di rinnovo parlo di prolungamento". Poi sulle voci su Zielinski: "Normale che svincolati di questa levatura siano abbinati all'Inter, per ora non c'è nessun approccio. Il rapporto è tra Napoli e lui, saranno loro a decidere"