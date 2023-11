Il calcio promuove la campagna di #ioleggoperchè

Anche quest’anno Lega Serie A e Serie B sostengono, per l'ottavo anno, la campagna #ioleggoperché, promossa dall’Associazione Italiana Editori in programma da sabato 4 a domenica 12 novembre, per favorire la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche italiane

Il mondo del calcio promuove la campagna di #ioleggoperché grazie al sostegno di Lega Serie A e Lega serie B e dei rispettivi Club. Nelle 10 partite del campionato di Serie, che si svolgono dal 3 al 6 novembre, i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno sul terreno di gioco tenendo in mano un libro, donato poi ai bambini che li accompagneranno in campo. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxischermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. Sabato 4 e domenica 5 novembre anche i capitani della Serie B scenderanno in campo con un libro in mano e lo consegneranno ai due bambini con loro schierati, per ricordare, anche ai tifosi di calcio, di andare nelle librerie a donare.