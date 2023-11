Gli azzurri si prendono il derby campano e ritrovano la vittoria, match analizzato da Rudi Garcia: "Per la prima volta abbiamo trovato il gol nei primi 15 minuti, era un nostro obiettivo". Su Raspadori: "Bravo e polivalente. Trovargli un problema? Il 4-3-3 e Osimhen...", ha scherzato. E sul modulo: "Il 4-2-3-1 diventa un'arma che non conoscono i nostri avversari, come nel secondo tempo contro il Milan" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Festa azzurra all'Arechi, derby campano vinto 2-0 contro la Salernitana. Ritorno ai tre punti per il Napoli, reduce dal pareggio imposto dal Milan ma dal successo ritrovato grazie ai gol di Raspadori ed Elmas. Una rete per tempo per salire provvisoriamente al 4° posto e avvicinarsi al meglio all'Union Berlino in Champions. Una partita analizzata da Rudi Garcia: "Abbiamo iniziato bene, è stata la prima volta che abbiamo trovato il gol nei primi 15 minuti. Era anche un nostro obiettivo raggiungerlo. Dopo il primo gol siamo calati, su questo dobbiamo migliorare. Nella ripresa siamo partiti ancora bene, potevamo fare meglio ma Ochoa ha fatto grandi parate. Poi il palo di Politano, alla fine è arrivato il secondo gol con Elmas. Sono contento per lui, se lo merita. Ora testa a mercoledì, partita importantissima in casa contro l’Union. Vogliamo i tre punti e superare il girone".

"Bravo Raspadori, quanto è polivalente" Ottima la prova di Giacomo Raspadori, apprezzata anche da Garcia: "Da quando sono qua ho visto grandi qualità in lui: ha il senso del gol, calcia con entrambi i piedi, gioca con la squadra… È un falso 9, un trequartista, ma io lo trovo ancora più polivalente. Bravo Raspa: è stato il terzo gol di fila che segna. Bene anche a difenderci così, diventa più semplice vincere". Trovare un problema per Jack? "Il 4-3-3 e Osimhen (ride, ndr), però non vediamo l’ora di ritrovare Victor. Davanti siamo forti, quando c’è da cambiare modulo come col Milan, Raspadori sa fare il trequartista lavorando tra le linee. Sicuramente Jack sta meglio al centro della squadra, ma quando tornerà Osimhen ci aiuterà comunque sia in attacco che in difesa".

"La squadra sa a memoria il 4-3-3, ma anche gli avversari…" In chiusura una riflessione sul modulo del Napoli: si va avanti col 4-3-3 o c’è un cambiamento in corso? "Dipende da noi e dal momento, dall'avversario e dalla competizione. Sicuramente è una possibilità. Col 4-3-3 non c’è nulla da spiegare ai ragazzi, però anche gli avversari lo conoscono… Dobbiamo avere altri armi come accaduto col Milan nel secondo tempo". approfondimento Il derby è del Napoli: Salernitana battuta 2-0

Di Lorenzo: "Tre vittorie prima della sosta" Le parole del capitano del Napoli: "Sapevamo che era una partita difficile, l’abbiamo approcciata bene. Abbiamo sofferto qualche corner, ma la vittoria è meritata e siamo contenti. Problemi alle spalle? Problemi è un parolone, è stato solo un periodo. Oggi era importante vincere, si trattava di un derby. Giochiamo per rivincere lo scudetto? Certo, l’obiettivo è stare lì in alto e giocarci le nostre possibilità. Prima della sosta vogliamo tre vittorie: la prima è arrivata oggi".