Le parole dell'allenatore della Salernitana nel pre-partita: "Queste partite si preparano da sole, mi auguro di rivedere la squadra del 2° tempo in Coppa Italia. Abbiamo una bella possibilità, spero che i miei ragazzi escano tra gli applausi. Voglio una squadra coraggiosa, altrimenti in queste partite non hai scampo. Li vedo lavorare bene in allenamento, ma è solo l'inizio e dobbiamo dare continuità. Mi auguro che la benzina sia sufficiente per fare una grande gara. L'attacco di oggi? Per valorizzare le loro qualità, me la voglio giocare. Col Napoli, se ti difendi, poi perdi"