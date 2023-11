Baroni chiede scusa: "Siamo tutti in discussione"

"Ritrovare fiducia e ferocia

Analizzare cosa non è andato, ma guardare anche avanti, alla prossima: il calendario dice che venerdì prossimo c'è il Genoa, altro snodo cruciale per il Verona e per la panchina di Baroni: "Se mi sento in discussione? Nel calcio lo siamo tutti, figuriamoci se in questo momento non lo sono. Ma adesso bisogna cercare le soluzioni e cercare di far girare a nostro favore gli episodi. Lavoriamo bene in settimana ma non è sufficiente, dobbiamo fare di più". E ancora: "Cambiare modulo per uscire dalla crisi? No, è un problema di atteggiamento e di tenuta mentale: dobbiamo abituarci alle difficoltà e quando arrivano serve un altro atteggiamento per superarle. Siamo accecati dal desiderio di voler far gol e non troviamo la serenità, mentre in questo momento dobbiamo ritrovare fiducia, ma anche ferocia. Nel primo tempo il Monza fa 9 falli e noi uno: non te lo puoi permettere in partite così, dove ti giochi tutto".