Dove vedere Hellas Verona-Monza

La partita tra Verona e Monza, valida per l'11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 5 novembre alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera; commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Marina Presello e Silvia Vallini. Dalle 11.30 e dalle 14.30 appuntamento con La Casa dello Sport Day, in studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Lorenzo Minotti in collegamento da Verona.

I numeri di Verona e Monza

Il Monza è rimasto imbattuto nei due più recenti incontri contro il Verona in Serie A (una vittoria, 1 pareggio), dopo che aveva perso cinque dei sette precedenti match in campionato (2 pari), tra Serie B e Serie C; solo contro il Sassuolo i brianzoli sono riusciti a rimanere imbattuti in ciascuno dei primi tre confronti nel massimo torneo. Il Verona ha vinto sei degli ultimo otto incontri interni contro il Monza in campionato (2 pareggi), tra Serie A, B e C; tuttavia, il più recente – l’unico tra questi disputato nel massimo campionato – è terminato in parità: 1-1 lo scorso 12 marzo. Il Monza può diventare la quinta squadra con cui il Verona trova il successo in ciascuna delle tre divisioni di calcio professionistico negli anni 2000 (esclusi playoff e playout), dopo Cremonese, SPAL, Salernitana e Spezia. Nessuna squadra ha ottenuto meno punti (due) e segnato meno gol (tre) del Verona in Serie A da settembre ad oggi; tuttavia, i due successi ottenuti nelle prime due gare di questo campionato sono ancora di più rispetto a quelli ottenuti in tutte le prime 16 uscite dello scorso torneo (3 pari, 12 sconfitte). Il Monza ha perso quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (1 vittoria, 1 pari), tante sconfitte quante ne aveva ottenute in tutte le precedenti 15 con Raffaele Palladino in panchina (7 vittorie, 4 pareggi); inoltre, nelle cinque più recenti i brianzoli sono andati a segno solo in due occasioni. Il Verona ha perso gli ultimi due appuntamenti casalinghi in Serie A, dopo che era rimasto imbattuto nei tre precedenti (1 vittoria, due pareggi); l’ultima volta in cui i gialloblù hanno ottenuto più sconfitte di fila in casa è stata nel novembre 2022 (cinque in quel caso).