Alluvione in Toscana, Biraghi con gli stivali in aiuto della popolazione

Cristiano Biraghi scende in campo per la popolazione toscana alluvionata. Il capitano della Fiorentina è stato ripreso il giorno dopo la sconfitta dei viola contro la Juventus con gli stivali nel fango per aiutare coloro che hanno subito perdite e danni con l’alluvione che pochi giorni fa ha colpito i dintorni di Firenze e Prato. Il gesto del capitano viola diffuso da alcuni siti come Firenzeviola.it è stato molto apprezzato dalla tifoseria della Fiorentina che aveva chiesto ieri di non far disputare il match di campionato contro la Juventus