Napoli senza Osimhen? Più equilibrio con Raspadori

La crescita di Raspadori

La crescita di Raspadori però è un aspetto che non può non essere preso in considerazione, prezioso soprattutto in questa fase in cui la squadra è alla ricerca delle giuste distanze tra i reparti. Le caratteristiche di Raspadori in questo senso hanno aiutato Garcia che ora dovrà essere bravo anche a far rendere al massimo il capocannoniere della passata stagione, quando sarà pronto per tornare in campo. Intanto Union Berlino e Empoli, senza Victor, ma con la certezza che Raspadori e Simeone non hanno nessuna intenzione di farlo rimpiangere.