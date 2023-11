Niente Empoli per Rrahmani: gioca col Kosovo

Napoli senza Rrahmani contro l'Empoli. Il difensore di Garcia sarà infatti indisponibile per la sfida della 12^ giornata per il recupero della gara con la sua nazionale, il Kosovo, rinviata durante l'ultima pausa contro Israele. Il match, originariamente in programma per il 15 ottobre (dunque durante l'ultima sosta) era stato rinviato: la Uefa lo aveva annunciato in una nota dopo che le autorità israeliane non avevano consentito alla propria nazionale di viaggiare all'estero, a seguito del nuovo periodo di guerra.