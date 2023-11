Prosegue la trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al mondo Milan, arriva un ulteriore segnale da parte dell'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani: "Non so dare una tempistica esatta o un ruolo, ma fa solo piacere tornare a lavorare con lui". Poi un commento sulle recenti prestazioni del club in Champions League: "Vittoria importante contro il PSG, ma non dobbiamo esaltarci"

Si avvicina sempre di più il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al mondo Milan , dopo quelli che sembravano essere dei segnali social ("tic tac tic tac", su Instagram, come una sorta di coutdown), lanciati dallo stesso svedese, arriva una nuova importante apertura da parte di Giorgio Furlani , amministratore delegato del club rossonero, a Radio Serie A: " Non so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo, ma può solo far piacere ad una persona come, nel mio ruolo e come tifoso rossonero, poter tornare a lavorare con Ibra".

"Vittoria contro il PSG? Fa piacere, spero tracci una linea"

Quello di Ibrahimovic al Milan è sicuramente un ritorno che i tifosi rossoneri sognano, l’importanza dello svedese la sottolinea lo stesso Furlani: "Ibra, innanzitutto, è stato un grande calciatore, ed è un leader, un personaggio a tutto tondo, non solo del mondo del calcio”. L’amministratore delegato prosegue poi con un’analisi sul percorso tracciato fino ad ora in campionato e in Europa: il club rossonero è reduce dalla bella vittoria in Champions League contro il Psg, e vuole ripetersi anche in Serie A nella prossima sfida contro il Lecce: "Cerchiamo di non esaltarci troppo nelle vittorie e di non deprimerci nelle sconfitte, ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo. C'è unità di intenti tra tutti, una vittoria in Champions contro la squadra più ricca d'Europa e una delle più forti, è sicuramente piacevole e importante: spero tracci una linea”.