Nessun tesserato azzurro parla nel post partita della sconfitta con l'Empoli. Aurelio De Laurentiis, che era sceso negli spogliatoi all'intervallo per cercare di scuotere la squadra, ha abbandonato il suo posto in tribuna dopo il gol di Kovalenko. Il futuro di Rudi Garcia appare sempre più a rischio: oggi il francese è stato il più contestato dal pubblico, sia prima che dopo la partita

Napoli sconfitto e contestato. Sotto la pioggia torrenziale del Maradona è arrivata anche la pioggia di fischi del pubblico, scatenato sia all'intervallo che, soprattutto, dopo il gol di Kovalenko e al triplice fischio. Nel mirino dei tifosi napoletani c'è prima di tutto Rudi Garcia, l'allenatore che non è mai riuscito a entrare in empatia con la squadra e l'ambiente. Nel frattempo la società ha optato per il silenzio stampa e nessun tesserato ha rilasciato dichiarazioni al termine dell partita.

La posizione di Rudi Garcia La permanenza dell'ex Roma sembra sempre più in bilico. Già durante l'ultima sosta per le nazionali ci fu il tentativo di De Laurentiis con Antonio Conte, che ha preferito declinare optando per un anno sabbatico. Nulla vieta al presidente del Napoli di riprovarci. Nella lista degli eventuali sostituti al momento ci sono anche i nomi di Igor Tudor, dell'ex Walter Mazzarri e di Fabio Cannavaro, oggi accanto a De Laurentiis con suo fratello Paolo. Non erano stati invitati dalla società, ma accortosi di loro, è stato lo stesso presidente a farli accomodare nei posti alla sua sinistra.

PLAYLIST VIDEO

La reazione di De Laurentiis I comportamenti del presidente del Napoli durante la sfida contro l'Empoli sono stati emblematici. All'intervallo ha raggiunto la squadra negli spogliatoi, con l'obiettivo di spronarla in vista della ripresa. Il gol è arrivato, ma dell'Empoli e in pieno recupero. Una beffa che ha indotto De Laurentiis ad abbandonare il suo posto in tribuna d'onore accanto ai fratelli Cannavaro e ad andarsene prima della fine. Sarà lui a decidere il futuro di Garcia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.