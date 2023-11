Morto Aldo Bet, difensore del Milan della Stella

Lutto nel mondo del calcio: è morto ieri a Varese a 74 anni, dopo una lunga malattia, Aldo Bet, ex stopper di Inter, Roma, Verona e Milan negli anni '70. Con i rossoneri giocò per sette stagioni e nel 1978-1979 conquistando il decimo scudetto, quello della stella. Nato a Mareno di Piave (Tv) il 26 marzo 1949, Bet entrò in giovane età nel vivaio dell'Inter. In seguito passò dai nerazzurri alla Roma di Helenio Herrera. Dopo la stagione 1972-1973, i giallorossi cedettero lo stopper al Verona. Nel 1974 il trasferimento al Milan. In rossonero disputò sette stagioni contribuendo da titolare alla conquista della Coppa Italia 1976-1977 e al raggiungimento del decimo scudetto (1978-1979), quello della stella. Nel 1981 scese in Serie C1 con il Campania, squadra con cui chiuse l'attività agonistica. In Nazionale Bet esordì il 20 febbraio 1971, a Cagliari, nell'amichevole persa per 2-1 contro la Spagna. Venne impiegato ancora il 20 novembre dello stesso anno, a Roma, contro l'Austria, in un incontro valido per le qualificazioni al campionato europeo di calcio 1972 e terminato 2-2. Bet intraprese per alcuni anni la carriera di allenatore, sempre in Campania, sedendo sulle panchine di squadre come Nola, Frattese, Campania, Savoia, fino al 1987, anno del suo ritiro dall'attività professionistica.