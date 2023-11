Pausa preziosa per le energie e l'infermeria

La sosta arriva in un momento particolare per il Milan, chiamato a resettare quanto è successo nell'ultimo mese. Sarà l'occasione per recuperare anche i giocatori infortunati

Pausa benedetta per il Milan, chiamato a resettare quanto successo nell'ultimo mese e possibilmente a recuperare qualcuno dei tanti giocatori finiti in infermeria. Da sosta a sosta, peggio della squadra di Pioli ha fatto solo il Verona considerati gli appena 2 punti in 4 partite , frutto dei pareggi esterni di Napoli e Lecce e della sconfitte casalinghe contro Juventus e Udinese. Il crollo verticale c'è stato nelle ultime sei e in coincidenza con i tanti infortuni.

Uno stop necessario

Sarà preziosa la pausa. Per recuperare energie e infortunati, che continueranno ad allenarsi a Milanello per provare ad essere a disposizione già contro la Fiorentina. Tra questi Calabria, Pulisic e Kjaer. Per Leao il grande punto interrogativo si chiama Borussia Dortmund per provare a fare coppia con Giroud, che ci ha tenuto a scusarsi con Abisso per avergli mancato di rispetto. Chissà se questo basterà ad evitare il pugno duro sulla squalifica.