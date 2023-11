Igor Tudor lo scorso anno ha portato il Marsiglia al terzo ponto in Ligue 1, lasciando però il club a fine anno. In carriera ha guidato anche Hajduk Spalato, Galatasaray, Udinese (conquistando due salvezze) e Verona (sfiorando l’Europa e il record di punti in Serie A). E’ stato anche vice di Pirlo alla Juventus.