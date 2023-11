Sommer, la porta di Onana è in ottime mani

I nuovi acquisti dell'Inter si sono integrati perfettamente e stanno garantendo un contributo importante per la crescita della squadra allenata da Simone Inzaghi. Prestazioni ottime per il nuovo portiere Yann Sommer, chiamato a raccogliere l'eredità di Onana (ceduto al Manchester United). Lo svizzero è una certezza per i nerazzurri, come dimostrano i numeri. L'ex Bayern ha mantenuta inviolata la propria porta 8 volte su 12 in campionato e 2 volte su 4 in Champions League. Nel video l'analisi di Matteo Barzaghi