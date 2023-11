Walter Mazzarri è arrivato a Castel Volturno, dove oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento del Napoli. Presente anche il presidente De Laurentiis. Mazzarri ha firmato un contratto di 6 mesi fino al termine della stagione, si tratta di un ritorno a 10 anni dalla sua ultima esperienza in azzurro nel 2013. Nel suo staff torna Frustalupi come vice-allenatore, il preparatore atletico Pondrelli e Grava come responsabile del settore giovanile. Schiererà la squadra con il 4-3-3

LA STORIA DI MAZZARRI AL NAPOLI