Bastoni torna a Milano. Il difensore lascia il ritiro della Nazionale dopo l'infortunio rimediato mercoledì in allenamento. Gli esami strumentali hanno confermato un risentimento al polpaccio destro e per questo motivo non sarà disponibile per la doppia sfida a Macedonia del Nord e Ucraina, match fondamentali per la qualificazione dell'Italia a Euro 2024. Ma anche l'Inter è in ansia: dopo la sosta, domenica 26 novembre c'è il derby d'Italia contro la Juventus, partita che assume un'importanza particolare nella corsa scudetto. Il difensore verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico nerazzurro, ma è a forte rischio per la sfida ai bianconeri