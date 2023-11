Filip Kostic, la cui ultima rete in Serie A è arrivata nell’1-0 contro l’Inter dello scorso 19 marzo, ha servito l’assist in tre delle ultime sei marcature della Juventus in campionato; inoltre, l’esterno serbo può essere coinvolto in almeno un gol in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A (due passaggi vincenti nelle due gare più recenti)