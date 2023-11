Kvara è tornato. E il rinnovo non sarà un problema

Come un anno fa, anzi, considerando che ripetersi non è mai semplice, forse ancora meglio. Dopo 12 giornate Kvaratskhelia guida le classifiche di rendimento in Serie A. Primo per tiri totali, palle giocate in area, attacchi e gol da contropiede. Tre gol in campionato, tre in nazionale negli ultimi 180 minuti giocati con la maglia della Georgia dove, nelle gare di qualificazione a Euro 2024, ha tentato ben 29 tiri - per farsi un’idea meno solo di Cristiano Ronaldo (46) e Mbappé (35).