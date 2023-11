Il capitano giallorosso, reduce dall'infortunio al flessore della coscia destra accusato in Europa League a inizio ottobre, è sempre più vicino al rientro. Pellegrini sta accelerando nel percorso di recupero e le sensazioni sono buone: dovrebbe lavorare tutta la settimana in gruppo con l'obiettivo di tornare a disposizione già per il match contro l'Udinese alla ripresa del campionato

José Mourinho e la Roma possono sorridere, il rientro in campo di Lorenzo Pellegrini è sempre più vicino. Assente da oltre un mese, dopo l' infortunio al flessore della coscia destra accusato nel corso della partita di Europa League contro il Servette a inizio ottobre, il capitano giallorosso sta completando la fase di recupero e l'obiettivo è essere a disposizione alla ripresa del campionato . Nonostante il giorno di riposo, nella giornata di lunedì 20 novembre Pellegrini si è ugualmente presentato a Trigoria per proseguire nel programma di recupero. Le sensazioni sono buone e il centrocampista dovrebbe lavorare tutta la settimana in gruppo , con la possibilità di essere pronto per Mourinho in vista del match di domenica 26 novembre contro l'Udinese.

La stagione di Pellegrini fin qui

L'assenza di Pellegrini si è fatta sentire soprattutto in fase di costruzione e in zona offensiva. Il capitano, come precisato da Mourinho, è il link tra il centrocampo e l'attacco della Roma che, senza la sua mobilità, la sua visione di gioco e la qualità delle giocate (soprattutto in verticale) ha perso molto nell'ultimo periodo. Pellegrini si era infortunato nel corso della gara di Europa League poi vinta dai giallorossi contro il Servette 4-0, in cui era rimasto in campo appena 13' minuti riuscendo comunque a segnare un gol e a servire un assist. In campionato fin qui per il capitano della Roma solo 4 presenze su 12 gare e appena 312' in campo (con un gol, contro il Frosinone a inizio ottobre).