Furlani: "Il Milan è stato vicino al fallimento"

Il Chief Executive Officer del Milan è stato ospite del DLA Piper Sport Forum: "Elliott è diventato proprietario per caso, per sbaglio, per fallimento dell'azionista. La società Milan non era sostenibile come lo è oggi e sì, era vicina al fallimento". Sullo stadio: "Abbiamo provato a fare il progetto San Siro, ora ci siamo buttati su San Donato"

Il passato del Milan pre Elliott e pre RedBird, lo stadio e il Decreto Crescita. Giorgio Furlani, il Chief Executive Officer del Milan, è stato ospite del DLA Piper Sport Forum. Tra i tanti temi anche il rischio di fallimento del club prima dell'avvento di Elliott: "C'è stato, quando ero con Elliott, un finanziamento di controllo e poi Elliott è diventato proprietario per caso, per sbaglio, per fallimento dell'azionista - ha detto lui -. La società Milan non era sostenibile come lo è oggi e sì, era vicina al fallimento". E ancora: "Come Elliott abbiamo dovuto fare un grande turn around, che si è basato su quattro colonne fondamentali: per primo il successo sportivo, perché non c'è progetto nel calcio e nel Milan che non abbia alla base il successo sportivo; per secondo l'aggiustamento dei costi, soprattutto quelli relativi ai calciatori che erano troppo alti per le performance; per terzo gli investimenti nell'area commerciale per avere ricavi commerciali da reinvestire e per quarto il nuovo stadio".