Il francese ha rilasciato una lunga intervista a Le Journal du Dimanche e ha parlato anche del suo futuro: "Sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma non ho ancora parlato con il club. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo"

Olivier Giroud al Milan sta bene e il suo futuro lo immagina ancora in rossonero. E' lo stesso attaccante a parlarne in un'intervista rilasciata a Le Journal du Dimanche. "Futuro? Mi piacerebbe restare. Voglio vincere la seconda stella", ha detto il francese sul momento attuale e sulla stagione. "Non sono eterno. Finché il mio corpo me lo permetterà, cercherò di superare i limiti , anche se io non me ne pongo nessuno. Voglio divertirmi il più possibile. Tifosi italiani? Sono incredibili. Tutti commettiamo errori lungo il percorso. Pure io che a Lecce ho preso un secondo cartellino giallo dopo aver reagito male".

"Una benedizione entrare a far parte del Milan"

Sul futuro, Giroud ha le idee chiare: "Mi piacerebbe restare. Sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma non ho ancora parlato con il club. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo. Posso essere ancora utile a questa squadra. Ero già un tifoso del grande Milan negli anni 2000. Per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club". Giroud ha concluso parlando della partita contro il Psg e dei suoi obiettivi stagionali in vista dell'Europeo: "Era importante vincere quella partita per rimanere in corsa per gli ottavi. Ora dipende tutto da noi. Se penso già al prossimo Europeo? Non guardo troppo avanti. Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan e vincere la seconda stella, che sarebbe sinonimo del ventesimo scudetto del Milan. Non sarà facile, ma ci crediamo".