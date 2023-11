Associazione Davide Astori, Pioli socio onorario

Oltre a Pioli , anche il team manager Alberto Marango n, che cinque anni fa ricopriva lo stesso ruolo nella Fiorentina , ha confermato il suo sostegno entrando nel consiglio direttivo dell’Associazione. La visita a Milanello è stata solo un’anticipazione di quello che accadrà a San Siro perché Fondazione Milan , proprio insieme all’Associazione e alla disponibilità della Fiorentina, ha organizzato una raccolta fondi accessibile anche attraverso i rispettivi profili social, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un campo sportivo per bambini intitolato a Davide , a Milano , in via Fontanelli, zona complessa e priva di strutture sportive in grado di dare una chance ai ragazzi del territorio.

Milan-Fiorentina, donazioni anche allo stadio

Grazie a circa 50 volontari sarà possibile fare una donazione allo stadio e ricevere un piccolo gadget in ricordo di Davide, ma soprattutto fare un piccolo gesto concreto per trasformare un momento di dolore della sua famiglia e di tutta la famiglia del calcio in una piccola opportunità di socialità e salute per tanti giovani. Così come un’opportunità sono i fondi che l’Associazione continua a raccogliere per finanziare il progetto di ricerca dell’Ospedale Monzino, diretto dalla dottoressa Elena Sommariva, impegnato a studiare la cardiomiopatia aritmogena, la patologia genetica che ha spezzato la vita di Davide ma non la catena di amore che continua a legare il capitano della Fiorentina a chi gli è stato accanto, anche in un campo di calcio, come chi oggi penserà a lui seduto sulla panchina del Milan.