Abbiamo visto tutti le immagini dell'esordio in Serie A di Francesco Camarda che a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni è diventato il più giovane debuttante nella storia del nostro campionato. Ma come hanno reagito i genitori che erano in tribuna? Non sono riusciti a trattenere l'emozione... Ecco il video postato da Fabrizio Romano su X

