I secondi tempi, marchio di fabbrica dell'Inter

A Lisbona come a San Sebastian e Salisburgo: l'Inter nella seconda parte delle gare da il meglio di se e la tendenza è la stessa anche in campionato. Merito della condizione fisica e della profondità della rosa, anche se alcune seconde linee in Portogallo hanno deluso...

I numeri in coppa e campionato

Su 18 partite, in ben 8 occasioni ha risolto nel secondo tempo. In Champions praticamente sempre: a San Sebastian, col Benfica in casa e fuori, a Salisburgo. Anche in campionato è successo a Empoli, Salerno, Torino e con la Roma. In altre partite quando aveva sbloccato nei primi minuti, ha poi dilagato come nella vittoria più bella ottenuta finora: il 5-1 contro il Milan.