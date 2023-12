"Conosciamo i nostri limiti"

Per quanto riguarda gli obiettivi della Juve: "Sono tre punti importanti che aumentano il vantaggio sulla quinta vincendo contro una squadra che lo scorso anno ci ha tolto sei punti. Per lo Scudetto possono ancora rientrare Napoli e Milan, basta un filotto per rientrare in ballo, noi dobbiamo cavalcare questo momento. L’obiettivo è la Champions League". Sulla partita: "Abbiamo avuto occasioni per il 2-0 e nel secondo tempo abbiamo rischiato poco o nulla, il loro gol è stato un po’ strano ed evitabile ma la reazione immediata ci ha portato alla vittoria". Poi sul momento della Juventus: "Quando lavori e c’è positività nell’ambiente con tutti i ragazzi che si mettono in discussione puoi arrivare fino in fondo. Conosciamo i nostri limiti e dobbiamo recuperare chi è in condizioni non ottimali, ma il gruppo sta facendo cose importanti adesso non dobbiamo fermarci per cercare di rimanere più attaccati possibile alla vetta della classifica".