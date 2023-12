Immobile: "Ok tre punti, non abbiamo giocato bene"

Il capitano biancoceleste ha parlato al termine del match vinto dalla Lazio contro il Cagliari. Un successo arrivato pur senza brillare con i tifosi che hanno anche fischiato nonostante i tre punti: "Dobbiamo essere consapevoli del fatto che per ambire a posizioni di classifica importanti devi vincere anche questo tipo di partite". Poi sul sorteggio di Euro 2024: "Girone impegnativo, ma noi siamo i campioni in carica ed è bello affrontare le squadre forti" LE PAGELLE DI LAZIO-CAGLIARI

"Conta più la sostanza della forma". Questo il concetto ribadito da Ciro Immobile poco dopo il successo della Lazio sul Cagliari. Una vittoria sofferta nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora di gioco: "Dobbiamo essere consapevoli del fatto che per ambire a posizioni di classifica importanti devi vincere anche questo tipo di partite, non si può sempre farlo giocando bene. A volte ti trovi in difficoltà e oggi paradossalmente siamo stati in difficoltà più in superiorità numerica che in undici contro undici".

"I tifosi si aspettavano di più, anche noi" Sui fischi dei tifosi a fine partita nonostante la vittoria: "È ovvio che si aspettavano di più, ma anche noi stessi volevamo fare meglio e quella di oggi non è stata certamente la migliore prestazione quest’anno. Sono però punti che fanno muovere la classifica che non era bella”. Poi aggiunge: "Venivamo da una brutta partita a Salerno, c’era pressione perché queste ultime partite del girone d’andata sono un’occasione per risalire la classifica, sarebbe importante per noi perché sono match che devi vincere, se lo fai giocando bene meglio, altrimenti va bene così".

"L'Europeo è un mio obiettivo, girone impegnativo" Sul sorteggio di Euro 2024 che vedrà gli azzurri affrontare Spagna, Croazia e Albania nel girone: "L’obiettivo è l’Europeo, il girone è impegnativo ma noi siamo i campioni in carica ed è bello affrontare le squadre forti per metterci alla prova con quanto di buono stiamo facendo”. Sulla sua presenza in azzurro: "Nelle ultime due convocazioni non ci sono stato, ma non stavo bene fisicamente. Dipende da come va la stagione con la Lazio e come arriverò, poi tireremo le somme e vedremo se il mister mi potrà scegliere per l’Europeo".