Torna a fare assist Maignan dimostrando ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per il Milan. Il portiere in questo periodo complicato per i rossoneri è sempre decisivo, si pensi alla parata contro la Fiorentina al 96’ o all’assist a Pulisic contro il Frosinone, che sigla il 5° gol in stagione. Nel video il punto a cura di Manuele Baiocchini

